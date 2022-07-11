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«Ювентус» отклонил предложение «Баварии» по де Лихту

11 Июля 2022 • 22:28 Комментировать

Директор «Баварии» Хасан Салихамиджич пообщался с журналистами после встречи с представителями «Ювентуса» по поводу трансфера защитника Маттайса де Лихта.

«Мы поговорили, теперь посмотрим, что будет. Я хотел бы рассказать вам больше, но я не могу. Главное — что есть диалог, теперь посмотрим, что из этого выйдет», - сказал представитель «Баварии».

По сообщению Bild, первоначальное предложение, сделанное «Ювентусу», составляло 60 миллионов евро плюс до 10 миллионов евро в виде различных дополнений. Итальянские источники утверждают, что оно было отклонено, но переговоры продолжатся. Предполагается, что сделка может быть заключена на сумму 75-80 миллионов евро, не считая бонусов.

В прошедшем сезоне де Лихт провел в Серии А 31 игру, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Бавария Маттайс де Лихт Трансферы футбола - лето 2022
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