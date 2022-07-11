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Окружение Левандовски: «Он станет игроком «Барселоны» на этой неделе»

11 Июля 2022 • 22:21 Комментировать

Сага с переходом нападающего Роберта Левандовски из «Баварии» в «Барселону» может разрешиться со дня на день.

«Бавария» дала добро на трансфер форварда при условии, если «Барселона» заплатит 50 миллионов евро без каких-либо рассрочек. Окружение Левандовски считает, что игрок может стать футболистом каталонского клуба уже на этой неделе, сообщает SPORT.

Тем не менее, не исключается возможность того, что нападающий отправится в турне по США, поскольку «Бавария» по-прежнему продолжает использовать его изображение на афишах вместе с изображениями Томаса Мюллера и Альфонсо Дэвиса.

В прошедшем сезоне футболист провел в Бундеслиге 34 игры, забил 35 голов и отдал 3 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски Трансферы футбола - лето 2022
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