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«Бавария» сохранит Упамекано слухи

11 Июля 2022 • 21:24 Комментировать

Защитник «Баварии» Дайо Упамекано не покинет клуб в текущее трансферное окно.

По информации журналиста Sky Sport Deutschland Флориана Плеттенберга, «Бавария» не собирается продавать Упамекано этим летом.

Напомним, что к 23-летнему игрока активно проявляет интерес лондонский «Челси».

В минувшем сезоне французский защитник принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых забил один мяч и записал в свой актив шесть результативных передач. Действующий трудовой договор Упамекано с «Баварией» рассчитан до конца июня 2026 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Дайо Упамекано Флориан Плеттенберг
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