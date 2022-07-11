Защитник «Баварии» Дайо Упамекано не покинет клуб в текущее трансферное окно.

По информации журналиста Sky Sport Deutschland Флориана Плеттенберга, «Бавария» не собирается продавать Упамекано этим летом.

Напомним, что к 23-летнему игрока активно проявляет интерес лондонский «Челси».

В минувшем сезоне французский защитник принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых забил один мяч и записал в свой актив шесть результативных передач. Действующий трудовой договор Упамекано с «Баварией» рассчитан до конца июня 2026 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.