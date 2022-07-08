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Де Лихт попросил руководство «Ювентуса» вести переговоры только с одним клубом

08 Июля 2022 • 13:39 Комментировать

Защитник туринского «Ювентуса» Мататйс де Лихт попросил руководство своего клуба вести переговоры по трансферу только с мюнхенской «Баварией». Об этом сообщает немецкий журналист Кристиан Фальк в социальных сетях.

Таким образом де Лихт исключает варианты с переходом в «Челси» и «Манчестер Юнайтед», которые ранее пытались заполучить защитника. Маттайс считает, что на данном этапе карьеры ему будет лучше всего отправиться именно в «Баварию».

Напомним, что де Лихт не смог заиграть в «Ювентусе» после перехода в 2019 году из амстердамского «Аякса». За три года игрок выиграл с клубом Серию А и Кубок Италии в позапрошлом сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Бавария Маттайс де Лихт
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