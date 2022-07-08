«Бавария» готовит крупное предложение по де Лихту

«Бавария» готовит предложение по трансферу защитника «Ювентуса» Маттайса де Лихта.

Чемпионы Бундеслиги готовы заплатить 75 миллионов евро сразу и еще 15 миллионов в виде бонусов при достижении определенных условий, сообщает GOAL.

Ранее была информация, что футболист заинтересован перейти в мюнхенский клуб и готов отказать ради этого «Челси». Условия личного контракта де Лихта с «Баварией» уже согласованы.

В прошедшем сезоне футболист провел в Серии А 31 игру, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.