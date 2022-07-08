Де Лихт хочет перейти только в один клуб

Защитник сборной Голландии и туринского «Ювентуса» Маттайс де Лихт определился с клубом, в котором хочет продолжить карьеру. Как информирует Sky Sport, футболист твердо решил перебраться в мюнхенскую «Баварию».

Де Лихт провел предварительные переговоры по этому поводу и дал согласие на переход в немецкий гранд. Маттайс отказался от вариантов с лондонским «Челси» и «Манчестер Сити» ради переезда в Мюнхен.

В ближайшее время чемпион Германии сделает официальное предложение «старой синьоре» по трансферу Маттайса. Туринский клуб рассчитывает получить за голландца порядка 80 миллионов евро.