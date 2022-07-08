«Бавария» забраковала Морату

Агенты испанского форварда Альваро Мораты хотели устроить своего клиента в немецкий гранд. Речь идет о мюнхенской «Баварии».

Согласно сведениям Bayern & Germany, нападающий был предложен мюнхенской «Баварии», подыскивающей замену поляку Роберту Левандовски. Однако немецкий гранд не заинтересовала кандидатура Мораты, и испанская сторона получила отказ от трансфера. По мнению «Баварии», Альваро не сможет восполнить потерю Левандовски.

Испанец два последних сезона провел в аренде за туринский «Ювентус». Он принял участие в 67 поединках, в которых отметился 20 забитыми мячами. После окончания прошлого сезона форвард вернулся в «Атлетико».