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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Ювентус» выиграл у «Барселоны» борьбу за таланта из «Баварии»

07 Июля 2022 • 21:50 Комментировать

Один из самых многообещающих воспитанников «Баварии», 17-летний форвард Кенан Йылдыз стал свободным агентом, отказавшись подписывать новый контракт с мюнхенским грандом. Об уходе таланта ранее говорил спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.

Журналисты Фабрицио Романо и Ромео Агрести сообщили о том, что «Ювентус» выиграл у «Барселоны» спор за игрока и согласовал с его представителями условия личного контракта. Ожидается, что Йылдыз ближайший сезон проведет в примавере туринского гранда.

В обратном направлении может последовать защитник Маттайс де Лихт. Конечно же, эти сделки между собой не связаны.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Бавария Барселона Кенан Йылдыз
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