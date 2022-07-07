«Ювентус» выиграл у «Барселоны» борьбу за таланта из «Баварии»

Один из самых многообещающих воспитанников «Баварии», 17-летний форвард Кенан Йылдыз стал свободным агентом, отказавшись подписывать новый контракт с мюнхенским грандом. Об уходе таланта ранее говорил спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.

Журналисты Фабрицио Романо и Ромео Агрести сообщили о том, что «Ювентус» выиграл у «Барселоны» спор за игрока и согласовал с его представителями условия личного контракта. Ожидается, что Йылдыз ближайший сезон проведет в примавере туринского гранда.

В обратном направлении может последовать защитник Маттайс де Лихт. Конечно же, эти сделки между собой не связаны.