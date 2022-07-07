Лапорта подтвердил, что «Барселона» сделала новое предложение по Левандовски

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что его команда сделала новое предложение «Баварии» по трансферу нападающего Роберта Левандовски, который отчаянно хочет присоединиться к каталонскому клубу.

«Не думаю, что в «Баварии» распространяют слухи о нашем отчаянии. Мы скоро будем праздновать 125-летие. Таких клубов очень мало. Я могу подтвердить, что мы сделали новое предложение по Левандовски, теперь остаётся лишь ждать», – цитирует президента «Барселоны» Mundo Deportivo.

Напомним, что руководство «Баварии» ранее отказывалась отпускать Левандовски. Клуб хочет, чтобы поляк остался в команде и отработал свой контракт до конца.