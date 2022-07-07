​Капитан сборной Японии сделал рекламу известному инсайдеру

На днях Майя Йосида стал футболистом «Шальке 04». Незадолго до официального объявления известный инсайдер Фабрицио Романо написал в социальных сетях о том, что Йосида окажется именно в Гельзенкирхене. Кроме того, журналист написал об отказе японского игрока ряду клубов, в том числе «Трабзонспору».

«Этот парень невероятен. Даже моя супруга не знала о том, что у меня было предложение от «Трабзонспора», - написал Йосида об инсайде от Романо.

Майя Йосида является капитаном сборной Японии. Футболист долгое время выступал в АПЛ, где провёл более 150 игр.