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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Капитан сборной Японии сделал рекламу известному инсайдеру

07 Июля 2022 • 14:07 Комментировать

На днях Майя Йосида стал футболистом «Шальке 04». Незадолго до официального объявления известный инсайдер Фабрицио Романо написал в социальных сетях о том, что Йосида окажется именно в Гельзенкирхене. Кроме того, журналист написал об отказе японского игрока ряду клубов, в том числе «Трабзонспору».

«Этот парень невероятен. Даже моя супруга не знала о том, что у меня было предложение от «Трабзонспора», - написал Йосида об инсайде от Романо.

Майя Йосида является капитаном сборной Японии. Футболист долгое время выступал в АПЛ, где провёл более 150 игр.

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Евро-Футбол.Ру,
Трабзонспор Шальке 04 Майя Йосида Фабрицио Романо
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