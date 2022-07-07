«Бавария» не предлагала 75 миллионов евро за де Лихта

Мюнхенская «Бавария» не предлагала 75 миллионов евро за защитника туринского «Ювентуса» Маттайса де Лихта. Об этом заявляет в социальных сетях немецкий журналист Кристиан Фальк.

Напомним, что «Бавария» недавно включилась в борьбу за де Лихта с лондонским «Челси», который уже более месяца пытается приобрести футболиста сборной Нидерландов.

«Ювентус» требует за своего защитника 80-90 миллионов евро, которые пока не готова платить «Бавария». Для того, чтобы купить де Лихта мюнхенцам необходимо побить свой трансферный рекорд в размере 80 миллионов евро, которые в своё время были уплачены мадридскому «Атлетико» за защитника Люку Эрнандеса.