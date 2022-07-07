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«Бавария» провела переговоры в Милане по трансферу центрального защитника

07 Июля 2022 • 11:48 Комментировать

Представители мюнхенской «Баварии» и туринского «Ювентуса» вчера в Милане обсуждали трансфер центрального защитника Маттайса де Лихта. По информации от журналиста Кристиана Фалька, спортивные директоры клубов Хасан Салихамиджич и Федерико Керубини провели переговоры относительно перехода нидерландца на «Альянц Арену».

Главным оружием «Баварии» может стать тот фактор, что де Лихт хочет перейти именно в неё, а не в лондонский «Челси», который также проявляет активный интерес к футболисту.

Тем не менее, «Бавария» не готова платить за де Лихта требуемые 90 миллионов евро. Что касается «Челси», лондонский клуб вполне может себе позволить потратить такие деньги.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Бавария Маттайс де Лихт
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