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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» достигла устной договорённости с де Лихтом

07 Июля 2022 • 10:08 Комментировать

Защитник «Ювентуса» Маттайс де Лихт все ближе к переходу в мюнхенскую «Баварию».

Футболист полон решимости присоединиться к команде Юлиана Нагельсманна и уже урегулировал детали личного контракта с руководством «Баварии», сообщает Sport1.

Ранее де Лихт неоднократно заявлял, что является поклонником немецкого клуба. Наставник «Баварии» рассматривает защитника как замену Никласу Зюле, который летом перебрался в дортмундскую «Боруссию».

Ранее также сообщалось, что в услугах де Лихта крайне заинтересован лондонский «Челси», но по всей видимости, игрок выберет перейти в клуб Бундеслиги.

В прошедшем сезоне футболист провел в Серии А 31 матч, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Бавария Маттайс де Лихт
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