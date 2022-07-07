«Бавария» достигла устной договорённости с де Лихтом

Защитник «Ювентуса» Маттайс де Лихт все ближе к переходу в мюнхенскую «Баварию».

Футболист полон решимости присоединиться к команде Юлиана Нагельсманна и уже урегулировал детали личного контракта с руководством «Баварии», сообщает Sport1.

Ранее де Лихт неоднократно заявлял, что является поклонником немецкого клуба. Наставник «Баварии» рассматривает защитника как замену Никласу Зюле, который летом перебрался в дортмундскую «Боруссию».

Ранее также сообщалось, что в услугах де Лихта крайне заинтересован лондонский «Челси», но по всей видимости, игрок выберет перейти в клуб Бундеслиги.

В прошедшем сезоне футболист провел в Серии А 31 матч, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.