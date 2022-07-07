Хитцфельд - о Левандовски: «Если он решил уйти из «Баварии», пусть уходит»

Легендарный тренер мюнхенской «Баварии» Оттмар Хитцфельд высказался о возможном уходе польского бомбардира Роберта Левандовски из клуба.

«Если он решил уйти, пусть уходит. Не вижу смысла насильно кого-то удерживать. Если футболист решил сменить команду, нужно дать ему это сделать. Было бы здорово, если бы Роберт остался, но его действия негативно отражаются на клубе», - приводит слова Оттмара Abendzeitung.

Действующее трудовое соглашение Левандовски с мюнхенским грандом рассчитано до середины 2023 года. Ранее нападающий заявил, что хочет покинуть «Баварию» и перебраться в каталонскую «Барселону».