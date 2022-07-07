Алле высказался о переходе в дортмундскую «Боруссию»

Нападающий Себастьян Алле высказался относительно своего перехода в дортмундскую «Борусию».

«У «Боруссии» прекрасный стадион и замечательная армия фанатов. Очень хочу ощутить эту атмосферу. Надеюсь, что в ближайшие годы добьюсь вместе с командой больших побед», - передает слова футболиста клубная пресс-служба.

«Боруссия» приобрела ивуарийского голеадора у амстердамского «Аякса» за 31 миллион евро. С Себастьяном был подписан контракт на четыре года.

Алле отлично проявил себя в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов, отметившись 11 забитыми мячами. В рейтинге бомбардиров турнира он уступил лишь Бензема и Левандовски.