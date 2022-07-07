«Бавария» ищет состоявшуюся звезду на роль преемника Левандовски

Если Роберт Левандовски покинет «Баварию», мюнхенский клуб попробует подписать звёздного форварда.

Ранее сообщалось о том, что замена поляку уже найдена – и это Садио Мане, который возьмёт на себя основную часть обязанностей Левандовски после некоторых тактических перестроений от Юлиана Нагельсманна. Однако, согласно сведениям издания Kicker, в случае ухода Роберта мюнхенцам всё же потребуется чистый форвард. На эту роль «Бавария» будет рассматривать только состоявшихся звёзд, способных сходу заменить 33-летнего голеодора, а не молодых футболистов на перспективу.

Напомним, что Роберт Левандовски может перейти в «Барселону» в текущее трансферное окно.