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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» определилась с альтернативной целью на случай неудачи в переговорах по де Лихту

06 Июля 2022 • 22:35 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» внесли в список своих трансферных целей центрального защитника «Наполи» Калиду Кулибали.

Основным претендентом на сенегальца считается «Ювентус», уже ведущий переговоры с агентом футболиста. Как информирует журналист Махмуд Гуйе, к борьбе за Кулибали подключится «Бавария», если ей не удастся приобрести Маттайса де Лихта этим летом. Контракт 31-летнего защитника с «Наполи» истекает в следующем году, поэтому его приобретение обойдётся значительно дешевле в сравнении с покупкой дорогостоящего 22-летнего голландца.

Калиду Кулибали выступает за «Наполи» на протяжении восьми лет. В общей сложности на его счету 317 матчей за клуб.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Наполи Калиду Кулибали
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