«Бавария» определилась с альтернативной целью на случай неудачи в переговорах по де Лихту

Мюнхенская «Бавария» внесли в список своих трансферных целей центрального защитника «Наполи» Калиду Кулибали.

Основным претендентом на сенегальца считается «Ювентус», уже ведущий переговоры с агентом футболиста. Как информирует журналист Махмуд Гуйе, к борьбе за Кулибали подключится «Бавария», если ей не удастся приобрести Маттайса де Лихта этим летом. Контракт 31-летнего защитника с «Наполи» истекает в следующем году, поэтому его приобретение обойдётся значительно дешевле в сравнении с покупкой дорогостоящего 22-летнего голландца.

Калиду Кулибали выступает за «Наполи» на протяжении восьми лет. В общей сложности на его счету 317 матчей за клуб.