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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» готова платить де Лихту 12 млн евро в год

06 Июля 2022 • 21:47 Комментировать

«Бавария» надеется соблазнить центрального защитника «Ювентуса» Маттайса де Лихта достойной зарплатой.

Мюнхенский гранд пока не может договориться с «Ювентусом» о сумме трансферной компенсации за 22-летнего игрока (по различным данным, туринцы запрашивают от 80 до 100 млн евро), но готов предложить самому де Лихту внушительную заработную плату – 12 млн евро в год, как стало известно итальянскому инсайдеру Николо Скире. Приобрести голландца также пытается лондонский «Челси».

Маттайс де Лихт провёл 42 матча за «Ювентус» в прошедшем сезоне, отметившись тремя голами и одной голевой передачей. Его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 70 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Бавария Маттайс де Лихт
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