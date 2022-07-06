«Бавария» готова платить де Лихту 12 млн евро в год

«Бавария» надеется соблазнить центрального защитника «Ювентуса» Маттайса де Лихта достойной зарплатой.

Мюнхенский гранд пока не может договориться с «Ювентусом» о сумме трансферной компенсации за 22-летнего игрока (по различным данным, туринцы запрашивают от 80 до 100 млн евро), но готов предложить самому де Лихту внушительную заработную плату – 12 млн евро в год, как стало известно итальянскому инсайдеру Николо Скире. Приобрести голландца также пытается лондонский «Челси».

Маттайс де Лихт провёл 42 матча за «Ювентус» в прошедшем сезоне, отметившись тремя голами и одной голевой передачей. Его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 70 млн евро.