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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» предложила за де Лихта впечатляющую сумму, но «Ювентус» требует больше

06 Июля 2022 • 20:54 Комментировать (1)

«Бавария» продолжает попытки переманить в свои ряды центрального защитника «Ювентуса» Маттайса де Лихта.

Основной претендент на голландца – «Челси». Считается, что у лондонского клуба есть определённое преимущество над мюнхенцами в финансовой составляющей. Несмотря на это, самый титулованный клуб Германии не оставляет надежды заполучить 22-летнего центрбека: согласно сведениям журналиста Альфредо Педуллы, «Бавария» предложила за де Лихта порядка 75 млн евро плюс бонусы. «Ювентус» хочет заработать на востребованном футболисте не менее 85 млн евро без учёта надбавок.

Соглашение Маттайса де Лихта с «Ювентусом» истекает через два года, и защитник не выражает заинтересованности в продлении договора.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Бавария Маттайс де Лихт
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