Нападающий Себастьян Алле перебрался из «Аякса» в дортмундскую «Боруссию». 28-летний футболист подписал трудовое соглашение, рассчитанное на четыре ближайших сезона.

«Аякс» не стал скрывать финансовые условия сделки, рассказав о них на страницах своего сайта. Амстердамский клуб получит от «Боруссии» 31 миллион евро. За счёт бонусных выплат «аяксиды» могут заработать ещё 3,5 миллиона.

Себастьян Алле здорово проявил себя в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов. Он забил 11 голов, пропустив в рейтинге бомбардиров сильнейшего клубного турнира континента только Роберта Левандовски и Карима Бензема. При этом Алле провёл на поле гораздо меньше времени, ведь «Аякс» вылетел уже в 1/8 финала.