Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Третий бомбардир последней Лиги чемпионов Алле перешёл в дортмундскую «Боруссию» официально

06 Июля 2022 • 18:28 Комментировать

Нападающий Себастьян Алле перебрался из «Аякса» в дортмундскую «Боруссию». 28-летний футболист подписал трудовое соглашение, рассчитанное на четыре ближайших сезона.

«Аякс» не стал скрывать финансовые условия сделки, рассказав о них на страницах своего сайта. Амстердамский клуб получит от «Боруссии» 31 миллион евро. За счёт бонусных выплат «аяксиды» могут заработать ещё 3,5 миллиона.

Себастьян Алле здорово проявил себя в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов. Он забил 11 голов, пропустив в рейтинге бомбардиров сильнейшего клубного турнира континента только Роберта Левандовски и Карима Бензема. При этом Алле провёл на поле гораздо меньше времени, ведь «Аякс» вылетел уже в 1/8 финала.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аякс Боруссия Дортмунд Себастьян Алле Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Июля
19:19 · Англия. Премьер-лига
​Кан ответил на вопрос о возможном трансфере Роналду в «Баварию» 1
18:28 · Германия. Бундеслига
Третий бомбардир последней Лиги чемпионов Алле перешёл в дортмундскую «Боруссию» официально
15:46 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» нацелился на игрока «Баварии»
15:24 · Англия. Премьер-лига
Руководство «Майнца» не послушалось болельщиков клуба
14:03 · Англия. Премьер-лига
Адамс прошёл медосмотр в «Лидсе»
13:20 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» отклонил вариант обмена де Лихта на Павара
12:57 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» чувствует, что не сможет потягаться с «Челси» за трансфер де Лихта
12:52 · Германия. Бундеслига
«Бавария» не уверена в платежеспособности «Барселоны» по трансферу Левандовски
12:15 · Германия. Бундеслига
«Монако» сделало предложение по Эмболо
11:21 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» уверена, что де Лихт выберет её, а не «Челси»
11:14 · Германия. Бундеслига
Левандовски готов бойкотировать тренировки «Баварии»
10:49 · Германия. Бундеслига
Гётце назвал фатальную ошибку в своей карьере
09:51 · Германия. Бундеслига
«Реал» рассматривает варианты приобретения Гнабри
09:49 · Германия. Бундеслига
Левандовски продолжает давить на «Баварию», чтобы та отпустила его в «Барселону»
08:22 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» может установить трансферный рекорд
Все новости
Рекомендуем