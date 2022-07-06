«Монако» сделало предложение по Эмболо

«Монако» сделало предложение по приобретению нападающего менхенгладбахской «Боруссии» Бреля Эмболо. Сумма трансфера – 15 миллионов евро.

Швейцарский нападающий является основной трансферной целью «Монако» в летнее межсезонье, сообщает RMC Sport. 25-летний Эмболо перешел в «Боруссию» в 2019 году из «Шальке».

Ранее французский клуб заключил сделку по нападающему Такуми Минамино из «Ливерпуля» на сумму 15 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Эмболо провел в Бундеслиге 19 матчей, забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи.