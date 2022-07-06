Левандовски готов бойкотировать тренировки «Баварии»

«Барселона» готовит новое предложение по приобретению форварда «Баварии» Роберта Левандовски.

Сага с переходом польского нападающего длится уже несколько месяцев. Контракт Левандовски с «Баварией» заканчивается летом 2023 года. Сам форвард неоднократно заявлял, что хочет продолжить карьеру в каталонском клубе, но руководство «Баварии» считает, что футболист должен до конца отработать контрактное соглашение.

По последней информации от эксперта Фабрицио Романо, «Барселона» готовит очередное предложение по польскому игроку. Также сообщается, что Левандовски готов пойти на крайние меры и не явиться на первую предсезонку «Баварии» на следующей неделе.

По данным Романо, «Барселона» намерена предложить «Баварии» 50 миллионов евро за переход нападающего.