Гётце назвал фатальную ошибку в своей карьере

Атакующий полузащитник Марио Гётце высказался о своей футбольной карьере. 30-летний игрок рассказал, что помешало ему выступать на самом высоком уровне. По мнению вингера, ему стоило в 2016 году не возвращаться в Дортмунд, а перейти в «Ливерпуль».

«Тогда «Боруссия» сильно поднялась, клуб провел один из лучших сезонов при Клоппе. Оглядываясь назад, я понимаю, что совершил большую ошибку в 2016 году. Мне нужно было перейти в «Ливерпуль», а не возвращаться в Дортмунд», - приводит слова футболиста Sport1.de.

Добавим, что с сезона-2022/2023 Гётце будет выступать за франкфуртский «Айнтрахт». Марио подписал с клубом трехлетнее соглашение.