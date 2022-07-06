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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Реал» рассматривает варианты приобретения Гнабри

06 Июля 2022 • 09:51 Комментировать

«Реал» рассматривает варианты приобретения полузащитника «Баварии» Сержа Гнабри. Сумма трансфера может составить 50 миллионов евро.

Несмотря на то, что Гнабри является твердым игроком основного состава мюнхенского клуба, его будущее остается под вопросом. Контракт футболиста заканчивается в следующем году и стороны пока не пришли к положительному результату в вопросе продления соглашения.

Ситуация привлекла внимание мадридского «Реала». Испанский клуб начал рассматривать варианты с покупкой Гнабри, после того как стало известно, что Марко Асенсио может покинуть «Реал» этим летом, сообщает Defensa Central.

В прошедшем сезоне Гнабри провел в Бундеслиге 34 игры, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Серж Гнабри
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