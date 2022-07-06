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Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски продолжает давить на «Баварию», чтобы та отпустила его в «Барселону»

06 Июля 2022 • 09:49 Комментировать

Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски продолжает давить на руководство клуба, чтобы ускорить свой уход в каталонскую «Барселону». Об этом в социальных сетях сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее «Барселона» не могла себе позволить трансфер Левандовски из-за финансовых проблем, но после продажи прав на телетрансляции за 206 миллионов евро каталонский клуб получил необходимые средства.

Тем не менее, «сине-гранатовые» не хотят переплачивать за 33-летнего Левандовски, у которого к тому же остался год по контракту с «Баварией». «Барселона» надеется, что 200 миллионов хватит на покупку и других целей клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски
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