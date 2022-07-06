Хорватский полузащитник Иван Шуньич покинул «Бирмингем» и перебрался в немецкую Бундеслигу. 25-летний футболист на правах аренды присоединился к берлинской «Герте», об этом рапортует пресс-служба клуба.

Арендный договор между сторонами рассчитан до окончания сезона-2022/2023. В соглашении прописан пункт о выкупе футболиста следующим летом. Согласно оценке экспертов портала Transfermarkt, стоимость Шуньича оценивается в четыре миллиона евро.

В минувшем сезоне хавбек принял участие в 43 встречах за бирмингемскую команду. На счету хорвата три гола и две результативные передачи.