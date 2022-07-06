«Бавария» нацелилась на дорогостоящего нападающего из Испании

Мюнхенская «Бавария» работает над усилением атакующей линии команды. Как стало известно журналистам Bild, в шорт-лист трансферных желаний немецкого гранда включен португальский нападающий Жоау Фелиш, который принадлежит мадридскому «Атлетико».

На одном из заседаний мюнхенского клуба обсуждался потенциальный трансфер 22-летнего игрока. Однако сделка может не состояться, поскольку не вписывается в рамки финансовых возможностей «Баварии».

Жоау оценивается порталом Transfermarkt в 70 миллионов евро. Действующее соглашение португальца с «матрасниками» истекает в 2026 году.

В сезоне-2021\2022 Фелиш забил девять мячей и сделал шесть ассистов в 33 поединках за мадридский клуб.