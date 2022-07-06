«Кёльн» подписал форварда сборной Армении

Нападающий сборной Армении Саркис Адамян официально сменил клубную прописку и перебрался из «Хоффенхайма» в «Кёльн».

Как сообщает пресс-служба команды из Кёльна, 29-летний армянский футболист подписал с клубом долгосрочное соглашение, которое рассчитано на пять лет. Сам Адамян уже рассказал журналистам, что постарается быстрее привести себя в форму и с нетерпением ждёт нового сезона.

Напомним, что в прошлом сезоне Адамян на правах аренды выступал за «Брюгге». В бельгийском чемпионате форвард провёл 15 матчей, в которых отметился шестью забитыми мячами.