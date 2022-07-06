Рибери оценил трансфер Мане в «Баварию»

Французский ветеран Франк Рибери, поигравший за мюнхенскую «Баварию», прокомментировал трансфер сенегальского нападающего Садио Мане. Немецкий клуб купил звездного африканца у «Ливерпуля».

«Мои поздравления клубу с этим трансфером. Отличное усиление для «Баварии». Будут очень высокие ожидания, и я думаю, Мане их оправдает. Ему важно успешно стартовать. Болельщики команды всячески будут поддерживать Садио, они положительно относятся ко всем новичкам», - передает слова Рибери Bayern & Germany.

Мане подписал с мюнхенским топ-клубом контракт до лета 2025 года. Сумма трансфера составила порядка 40 миллионов евро.