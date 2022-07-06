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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» уверена в продлении контракта с Гнабри

06 Июля 2022 • 02:21 Комментировать

Несмотря на сложности в переговорах с Сержем Гнабри, в «Бавария» считают, что соглашение будет подписано.

Мюнхенский суперклуб планирует как можно раньше возобновить переговоры по новому контракту с 26-летним футболистом сборной Германии. Следующий этап обсуждений может состояться уже в ближайшее время. Как сообщает журналист Кристиан Фальк, руководители «Баварии» настроены оптимистично и считают, что подпись Гнабри в итоге будет получена.

Действующий контракт вингера с мюнхенцами истекает через год. По данным немецких СМИ, ранее клуб предлагал Гнабри порядка 17-19 млн евро в год в качестве зарплаты, но так и не получил согласия от игрока.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Серж Гнабри
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