«Бавария» уверена в продлении контракта с Гнабри

Несмотря на сложности в переговорах с Сержем Гнабри, в «Бавария» считают, что соглашение будет подписано.

Мюнхенский суперклуб планирует как можно раньше возобновить переговоры по новому контракту с 26-летним футболистом сборной Германии. Следующий этап обсуждений может состояться уже в ближайшее время. Как сообщает журналист Кристиан Фальк, руководители «Баварии» настроены оптимистично и считают, что подпись Гнабри в итоге будет получена.

Действующий контракт вингера с мюнхенцами истекает через год. По данным немецких СМИ, ранее клуб предлагал Гнабри порядка 17-19 млн евро в год в качестве зарплаты, но так и не получил согласия от игрока.