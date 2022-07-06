Дортмундская «Боруссия» готова расстаться с защитником сборной Португалии

Левый защитник дортмундской «Боруссии» Рафаэль Геррейро получил от клуба разрешение на уход.

Боссы «шмелей» уже доложили португальцу о том, что готовы завершить сотрудничество и не станут удерживать игрока, если его пожелает приобрести другой клуб. Действующее соглашение Геррейро истекает летом следующего года.

28-летний футболист сборной Португалии принадлежит «Боруссии» с 2016 года, ранее он выступал за французский «Лорьян». В прошедшей кампании Геррейро появился на поле 28 раз во всех соревнованиях, записав в свой актив пять забитых мячей и четыре результативные передачи.