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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Капитан сборной Японии перешёл в «Шальке» официально

05 Июля 2022 • 17:42 Комментировать

«Шальке 04» объявил о переходе в клуб опытного защитника. Контракт с «кобальтовыми» подписал капитан сборной Японии Майя Йосида. Трудовое соглашение рассчитано на ближайший сезон, плюс в нём есть опция возможного продления ещё на один год.

Майя Йосида известен главным образом по выступлениям за «Саутгемптон». Японский футболист провёл в Английской премьер-лиге 154 матча. Что до последних двух с половиной лет, то Йосида представлял «Сампдорию».

По итогам прошлого сезона «Шальке 04» занял первое место второй Бундеслиге и вернулся в топ-дивизион немецкого футбола.

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Евро-Футбол.Ру,
Шальке 04 Майя Йосида Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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