«Интер» нашёл замену Шкриньяру в Бундеслиге

Миланский «Интер» может усилиться защитником из немецкой Бундеслиги. Согласно информации от Football italia, «нерадзурри» готовы приобрести на замену Милану Шкриньяру защитника дортмундской «Боруссии» Мануэля Аканджи.

Напомним, что Шкриньяр в данный момент очень близок к переходу во французский «ПСЖ». «Интер» хочет выручить за него 70 миллионов евро, а соглашение между сторонами уже вот-вот будет достигнуто.

Аканджи является одним из вариантов для «Интера» на замену Шкриньяру. Также клуб рассматривает кандидатуры Николы Миленковича и Глейсона Бремера, который был признан лучшим защитником прошлого сезона в Серии А.