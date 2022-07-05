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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Интер» нашёл замену Шкриньяру в Бундеслиге

05 Июля 2022 • 13:09 Комментировать

Миланский «Интер» может усилиться защитником из немецкой Бундеслиги. Согласно информации от Football italia, «нерадзурри» готовы приобрести на замену Милану Шкриньяру защитника дортмундской «Боруссии» Мануэля Аканджи.

Напомним, что Шкриньяр в данный момент очень близок к переходу во французский «ПСЖ». «Интер» хочет выручить за него 70 миллионов евро, а соглашение между сторонами уже вот-вот будет достигнуто.

Аканджи является одним из вариантов для «Интера» на замену Шкриньяру. Также клуб рассматривает кандидатуры Николы Миленковича и Глейсона Бремера, который был признан лучшим защитником прошлого сезона в Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Боруссия Дортмунд Милан Шкриньяр Мануэль Аканджи
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