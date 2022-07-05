«Шальке» усилится защитником, который провёл более 150 матчей в АПЛ

Гельзенкирхенский «Шальке» во всю готовится к новому сезону по возвращению в Бундеслигу. Согласно информации от журналиста Фабрицио Романо, команда в ближайшее время подпишет на правах свободного агента защитника Майю Йосиду.

Японец находится без клуба после того, как не продлил контракт с итальянской «Сампдорией», за которую выступал последние два сезона. Больше всего матчей в своей профессиональной карьере японец провёл за английский «Саутгемптон», в футболке которого появлялся на поле 194 раза – 154 из них были в рамках английской премьер-лиги.

По информации Фабрицио Романо, Йосида уже приземлился в Германии и уже готов завершить свой трансфер в «Шальке».