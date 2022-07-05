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Чемпионат Германии. Бундеслига

Де Лихт не хочет играть за «Ювентус» и выбрал себе новый клуб

05 Июля 2022 • 07:10 Комментировать (1)

Центральный защитник туринского «Ювентуса» Маттайс де Лихт принял решение о своем будущем. Игрок сообщил руководству «старой синьоры», что хочет продолжить карьеру в другом клубе. Об этом сообщает издание Bild.

Де Лихт всерьез настроен уйти из «Ювентуса» в текущее трансферное окно. Маттайс собирается пополнить ряды мюнхенской «Баварии», руководство которой уже вступило в переговоры со «старой синьорой».

Защитник выступает за итальянский гранд с лета 2019 года, он был куплен у «Аякса» за 75 миллионов евро.

В прошлом сезоне де Лихт сыграл 42 поединка, забил три мяча и сделал один ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Бавария Маттайс де Лихт
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