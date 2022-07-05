Маттеус считает, что заменить Левандовски может Криштиану Роналду

Бывшая звезда «Баварии» Лотар Маттеус считает, что клубу следует сосредоточиться на приглашении португальского суперфорварда Криштиану Роналду, который собирается покинуть «Манчестер Юнайтед». Роналду может стать заменой для польского форварда Роберта Левандовски, который также хочет покинуть свой нынешний клуб в силу своих причин.

- Криштиану остается фантастическим бомбардиром. Конечно, это не инвестиция в будущее. Но в свои 37 он может оставаться игроком стартового состава и забивать по тридцать голов за сезон. Это был бы отличный выбор на сезон-другой, - цитирует Маттеуса El Mundo Deportivo.