«Лидс» приметил молодого таланта из Бундеслиги

Английский «Лидс» этим летом может усилиться полузащитником «РБ Лейпцига» Тайлером Адамсом, с которым лично знаком тренер «павлинов» Джесси Марш. Согласно информации от журналиста Фабрицио Романо, футболист входит в число трансферных целей клуба на это лето.

По предварительным данным, тренер «Лидса» Джесси Марш хочет заменить Адамсом ушедшего в «Манчестер Сити» Кэлвина Филлипса, о трансфере которого долго быть объявлено в ближайшие дни. Ранее «павлины» уже подписали на позицию англичанина Марко Року из «Баварии».

Отмечается, что «РБ Лейпциг» будет готов расстаться с Адамсом за 15 миллионов евро.