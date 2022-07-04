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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Лидс» приметил молодого таланта из Бундеслиги

04 Июля 2022 • 09:34 Комментировать

Английский «Лидс» этим летом может усилиться полузащитником «РБ Лейпцига» Тайлером Адамсом, с которым лично знаком тренер «павлинов» Джесси Марш. Согласно информации от журналиста Фабрицио Романо, футболист входит в число трансферных целей клуба на это лето.

По предварительным данным, тренер «Лидса» Джесси Марш хочет заменить Адамсом ушедшего в «Манчестер Сити» Кэлвина Филлипса, о трансфере которого долго быть объявлено в ближайшие дни. Ранее «павлины» уже подписали на позицию англичанина Марко Року из «Баварии».

Отмечается, что «РБ Лейпциг» будет готов расстаться с Адамсом за 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс РБ Лейпциг Тайлер Адамс
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