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Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски сделал важное заявление во время встречи с Хави

03 Июля 2022 • 12:55 Комментировать

Центрфорвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски и наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес встретились во время отпуска на Ибице.

По сообщениям AS, между игроком и тренером состоялась дружеская беседа. Во время разговора Левандовски заявил, что хотел бы поработать под руководством испанского специалиста.

«Очень хочу поработать с вами», - сказал Роберт во время прощания с Эрнандесом.

Напомним, что Левандовски является трансферной целью «Барселоны». Каталонцы продолжают вести непростые переговоры с мюнхенской стороной о переходе 33-летнего бомбардира.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Хави Эрнандес Роберт Левандовски
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