Зюле: «Многие футболисты любят гамбургеры и пиво, но не признаются в этом»

Новичок дортмундской «Боруссии» Никлас Зюле считает, что его напрасно обвиняют в лени и лишнем весе.

«Если бы я был ленивым, я бы никогда не сыграл в финале Лиги чемпионов после такой тяжёлой травмы, – заявил 26-летний центральный защитник, перешедший в «Боруссию» из «Баварии» свободным агентом. – Люди, считающие меня ленивым, делают выводы на основании моих честных слов о том, что люблю пиво и гамбургеры. Да, и что с того? Думаете, другие футболисты не делают этого? Они просто не признаются в этом, как я», – сказал немец.

Зюле официально стал игроком дортмундской «Боруссии» 1 июля. Его контракт со «шмелями» рассчитан до 2026 года.