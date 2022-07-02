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Чемпионат Германии. Бундеслига

Зюле: «Многие футболисты любят гамбургеры и пиво, но не признаются в этом»

02 Июля 2022 • 22:02 Комментировать

Новичок дортмундской «Боруссии» Никлас Зюле считает, что его напрасно обвиняют в лени и лишнем весе.

«Если бы я был ленивым, я бы никогда не сыграл в финале Лиги чемпионов после такой тяжёлой травмы, – заявил 26-летний центральный защитник, перешедший в «Боруссию» из «Баварии» свободным агентом. – Люди, считающие меня ленивым, делают выводы на основании моих честных слов о том, что люблю пиво и гамбургеры. Да, и что с того? Думаете, другие футболисты не делают этого? Они просто не признаются в этом, как я», – сказал немец.

Зюле официально стал игроком дортмундской «Боруссии» 1 июля. Его контракт со «шмелями» рассчитан до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд Никлас Зюле
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