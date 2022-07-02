В приобретении де Лихта заинтересовался ещё один топ-клуб

Мюнхенская «Бавария» пополнила список претендентов на центрального защитника «Ювентуса» Маттайса де Лихта.

Фаворитом в борьбе за голландца считается лондонский «Челси», уже приготовивший «Ювентусу» официальное предложение. Вмешаться в спор может и «Бавария», на днях запросившая у туринского клуба стоимость де Лихта, о чём сообщают итальянские СМИ. Мюнхенцы следят за ситуацией, но в настоящий момент не планируют делать официальное предложение.

Контракт Маттайса де Лихта с «Ювентусом» завершается через два года. Клуб надеется выручить с продажи 22-летнего защитника не менее 90 млн евро.