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Чемпионат Германии. Бундеслига

В приобретении де Лихта заинтересовался ещё один топ-клуб

02 Июля 2022 • 20:38 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» пополнила список претендентов на центрального защитника «Ювентуса» Маттайса де Лихта.

Фаворитом в борьбе за голландца считается лондонский «Челси», уже приготовивший «Ювентусу» официальное предложение. Вмешаться в спор может и «Бавария», на днях запросившая у туринского клуба стоимость де Лихта, о чём сообщают итальянские СМИ. Мюнхенцы следят за ситуацией, но в настоящий момент не планируют делать официальное предложение.

Контракт Маттайса де Лихта с «Ювентусом» завершается через два года. Клуб надеется выручить с продажи 22-летнего защитника не менее 90 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Бавария Маттайс де Лихт
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