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Чемпионат Германии. Бундеслига

Никлас Зюле признался, что не имел в «Баварии» должного уважения

02 Июля 2022 • 15:57 Комментировать

Защитник дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Никлас Зюле признался, что не чувствовал от мюнхенской «Баварии» должной поддержки и уважения.

«Во время моей карьеры в «Баварии», несмотря на все мои успехи, мне не всегда оказывали знаки уважения, которое я заслуживал. Когда я приступил к переговорам с «Боруссией», сразу почувствовал себя в своей тарелке», - приводит слова защитника Bayer & Germany.

Напомним, Никлас покинул «Баварию» и перешел в дортмундскую «Боруссию» по окончанию сезона 2021/2022 в статусе свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд Никлас Зюле
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