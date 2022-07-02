Никлас Зюле признался, что не имел в «Баварии» должного уважения

Защитник дортмундской «Боруссии» и сборной Германии Никлас Зюле признался, что не чувствовал от мюнхенской «Баварии» должной поддержки и уважения.

«Во время моей карьеры в «Баварии», несмотря на все мои успехи, мне не всегда оказывали знаки уважения, которое я заслуживал. Когда я приступил к переговорам с «Боруссией», сразу почувствовал себя в своей тарелке», - приводит слова защитника Bayer & Germany.

Напомним, Никлас покинул «Баварию» и перешел в дортмундскую «Боруссию» по окончанию сезона 2021/2022 в статусе свободного агента.