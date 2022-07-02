«Аякс» близок к покупке нападающего «РБ Лейпцига»

Нападающий немецкого «РБ Лейпцига» Брайан Броббей в шаге от возвращения в «Аякс».

20-летний голландец обучался футболу в академии амстердамского клуба, но в 2021 году отправился в «Лейпциг» в качестве свободного агента. Так и не закрепившись в Германии, в январе текущего года Броббей перебрался в аренду в родной «Аякс», где проявил свой бомбардирский талант. По информации инсайдера Фабрицио Романо, голландский гранд решил выкупить форварда. Личный контракт с игроком уже согласован, а одобрение «Лейпцига» будет получено в ближайшее время.

За полсезона в «Аяксе» Броббей забил семь голов и оформил одну результативную передачу в чемпионате Нидерландов, сыграв 11 матчей.