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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Аякс» близок к покупке нападающего «РБ Лейпцига»

02 Июля 2022 • 00:04 Комментировать

Нападающий немецкого «РБ Лейпцига» Брайан Броббей в шаге от возвращения в «Аякс».

20-летний голландец обучался футболу в академии амстердамского клуба, но в 2021 году отправился в «Лейпциг» в качестве свободного агента. Так и не закрепившись в Германии, в январе текущего года Броббей перебрался в аренду в родной «Аякс», где проявил свой бомбардирский талант. По информации инсайдера Фабрицио Романо, голландский гранд решил выкупить форварда. Личный контракт с игроком уже согласован, а одобрение «Лейпцига» будет получено в ближайшее время.

За полсезона в «Аяксе» Броббей забил семь голов и оформил одну результативную передачу в чемпионате Нидерландов, сыграв 11 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс РБ Лейпциг Брайан Броббей
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