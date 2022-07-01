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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» впервые не проигнорировала предложение «Барселоны» по Левандовски

01 Июля 2022 • 21:26 Комментировать

«Бавария» не оставила без ответа последнее обращение «Барселоны».

По информации немецких СМИ, «Барселона» предложила за Левандовски около 48 млн евро, включая бонусы, но получила от «Баварии» отказ. Однако и это можно расценивать как некоторый прогресс в переговорах: в отличие от предыдущих двух предложений, нынешнее было рассмотрено мюнхенцами. Как утверждает репортёр Sky Sport Марк Беренбек, между руководством «Баварии» и спортивным директором «сине-гранатовых» состоялся прямой диалог. Каталонцам сообщили, что нападающий не будет продан менее чем за 50 млн евро.

Соглашение Роберта Левандовски с «Баварией» истекает летом следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски
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