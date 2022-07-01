«Бавария» впервые не проигнорировала предложение «Барселоны» по Левандовски

«Бавария» не оставила без ответа последнее обращение «Барселоны».

По информации немецких СМИ, «Барселона» предложила за Левандовски около 48 млн евро, включая бонусы, но получила от «Баварии» отказ. Однако и это можно расценивать как некоторый прогресс в переговорах: в отличие от предыдущих двух предложений, нынешнее было рассмотрено мюнхенцами. Как утверждает репортёр Sky Sport Марк Беренбек, между руководством «Баварии» и спортивным директором «сине-гранатовых» состоялся прямой диалог. Каталонцам сообщили, что нападающий не будет продан менее чем за 50 млн евро.

Соглашение Роберта Левандовски с «Баварией» истекает летом следующего года.