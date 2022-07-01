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Чемпионат Германии. Бундеслига

Звезда чемпионата Франции не рассматривается «Баварией» в качестве замены Левандовски

01 Июля 2022 • 20:33 Комментировать

Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид не является приоритетной целью «Баварии».

На днях в прессе появились слухи о том, что 22-летний канадец может стать преемником Роберта Левандовски, который решил покинуть клуб. Однако, как информирует Sky Sport News, Дэвид не является трансферной целью мюнхенцев и не рассматривается в качестве возможной замены поляку. Вероятность перехода на сегодняшний день считается небольшой.

Джонатан Дэвид попал в сферу интересов именитых клубов после успешного сезона: в прошедшей кампании нападающий забил 15 мячей в рамках французской Лиги 1, а также трижды отличился в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лилль Роберт Левандовски Джонатан Дэвид
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