Звезда чемпионата Франции не рассматривается «Баварией» в качестве замены Левандовски

Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид не является приоритетной целью «Баварии».

На днях в прессе появились слухи о том, что 22-летний канадец может стать преемником Роберта Левандовски, который решил покинуть клуб. Однако, как информирует Sky Sport News, Дэвид не является трансферной целью мюнхенцев и не рассматривается в качестве возможной замены поляку. Вероятность перехода на сегодняшний день считается небольшой.

Джонатан Дэвид попал в сферу интересов именитых клубов после успешного сезона: в прошедшей кампании нападающий забил 15 мячей в рамках французской Лиги 1, а также трижды отличился в Лиге чемпионов.