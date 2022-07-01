Журналистку отстранили от работы из-за связи с Нагельсманном

Немецкая журналистка Лена Вурценбергер, которая работает в известном издании Bild, отстранена от освещения событий, касающихся мюнхенской «Баварии». Причиной стала возможная романтическая связи представительницы СМИ с наставником команды Юлианом Нагельсманном.

Как сообщает Sport1.de, девушка была замечена в компании тренера «Баварии» во время отдыха на Ибице. Руководство мюнхенского клуба уже уведомили об отношениях специалиста с журналисткой.

Напомним, что в прошлом месяце Нагельсманн разошелся с женой Вереной, с которой прожил в браке 15 лет. У пары есть двое общих детей.