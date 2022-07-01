«Боруссия» шокировала ценником Беллингема потенциальных покупателей

Боссы дортмундской «Боруссии» планируют серьезно обогатиться на возможной продаже английского полузащитника Джуда Беллингема. Как стало известно журналистам Bild, «шмели» обновили трансферный ценник на 19-летнего игрока.

По данным источника, немецкий гранд рассчитывает выручить с продажи Беллингема порядка 120 миллионов евро. При этом «Боруссия» отметила, что готова продать Джуда только летом следующего года.

На счету подрастающей звезды английского футбола 43 поединка за дортмундцев в прошлом сезоне. Беллингем записал себе в актив шесть забитых мячей и 13 голевых передач.

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