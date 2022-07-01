Японский футболист признался в любви Алине Загитовой

Защитник немецкого «Ганновера» и национальной сборной Японии Сэи Муроя обратился к известной российской фигуристке Алине Загитовой. Азиат признался 20-летней спортсменке в любви.

«Привет, я Сэи Муроя из Японии. Мне нравится русский народ. Я очень люблю Алину Загитову», - приводятся слова японского футболиста в социальных сетях.

Стоит отметить, что Загитова является обладательницей всех возможных титулов в женском одиночном фигурном катании. Алина становилась чемпионской мира и Олимпийских игр, а также выигрывала Гран-при. В декабре 2019 года спортсменка объявила о приостановке карьеры в фигурном катании.