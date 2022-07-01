Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» перестала отвечать на звонки «Барселоны» по поводу трансфера Левандовски

01 Июля 2022 • 07:00 Комментировать

Руководители «Баварии» просто перестали отвечать на телефонные звонки «Барселоны», которая всё ещё очень хочет заполучить в свои ряды форварда Роберта Левандовски.

По информации Suddeutsche Zeitung, каталонская команда очень недовольна тем, что представители мюнхенского клуба перестали отвечать на их телефонные звонки. «Сине-гранатовые» из-за этого вынуждены были отправлять предложения по поводу перехода 33-летнего польского нападающего через «Бюрофакс», что можно сравнить с заказным письмом.

Напомним, что сам Роберт Левандовски очень хочет уже этим летом сменить клубную прописку и стать игроком «Барселоны».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Роберт Левандовски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
30 Июня
23:36 · Россия. Премьер-лига
Эджуке интересен «Герте» Шварца
19:47 · Англия. Премьер-лига
Испанская Marca назвала лучшего молодого игрока сезона
15:54 · Англия. Чемпионшип
Новичок Бундеслиги «Вердер» усилился нападающим «Шеффилда»
15:45 · Россия. Премьер-лига
«Вольфсбург» опроверг интерес к Сперцяну
09:53 · Германия. Бундеслига
Толиссо вернётся в «Лион»
08:43 · Германия. Бундеслига
Хёнесс отговаривает «Барселону» от борьбы за Левандовски
02:23 · Германия. Бундеслига
Хёнесс: «Уверен, Левандовски будет играть за «Баварию» в следующем сезоне»
00:48 · Германия. Бундеслига
Бывший агент Левандовски: «Роберт может не появиться на тренировках «Баварии»
29 Июня
20:19 · Германия. Бундеслига
Хёнесс – о переходе Мане: «В «Баварии» нет тех, кто против этого трансфера»
14:49 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» назвала цену за Беллингема 1
14:39 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нашла замену Левандовски в Лиге 1
14:32 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, сколько «Боруссия» хочет получить за трансфер Беллингема
12:29 · Германия. Бундеслига
«Барселона» предложила новые условия трансфера Левандовски
10:51 · Германия. Бундеслига
Лучший бомбардир «Янг Бойз» может продолжить карьеру в немецком клубе
10:09 · Германия. Бундеслига
Немецкие СМИ назвали преемника Левадовски в «Баварии»
Все новости
Рекомендуем