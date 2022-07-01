«Бавария» перестала отвечать на звонки «Барселоны» по поводу трансфера Левандовски

Руководители «Баварии» просто перестали отвечать на телефонные звонки «Барселоны», которая всё ещё очень хочет заполучить в свои ряды форварда Роберта Левандовски.

По информации Suddeutsche Zeitung, каталонская команда очень недовольна тем, что представители мюнхенского клуба перестали отвечать на их телефонные звонки. «Сине-гранатовые» из-за этого вынуждены были отправлять предложения по поводу перехода 33-летнего польского нападающего через «Бюрофакс», что можно сравнить с заказным письмом.

Напомним, что сам Роберт Левандовски очень хочет уже этим летом сменить клубную прописку и стать игроком «Барселоны».