Толиссо вернётся в «Лион»

Бывший полузащитник «Баварии» Корентен Толиссо продолжит карьеру в «Лионе», сообщает журналист Николо Скира.

Ранее стало известно, что Толиссо решил покинуть мюнхенский клуб в связи с истечением срока действия трудового соглашения.

По информации источника, футболист согласовал контракт с французским клубом, воспитанником которого он и является.

Толиссо перешёл в «Баварию» летом 2017 года. Сумма трансфера составила 41,5 миллион евро. Всего за мюнхенский клуб полузащитник провёл 117 матчей, отметившись в них 21 голом и 15 результативными передачами. В минувшем сезоне на счету 27-летнего француза три забитых мяча и столько же передач в 21 проведённой встрече.