Хёнесс отговаривает «Барселону» от борьбы за Левандовски

Почетный президент мюнхенской «Баварии» Ули Хёнесс высказался насчет возможного трансфера нападающего Роберта Левандовски в каталонскую «Барселону».

«Новое предложение «Барсы» по Левандовски? Я ничего такого не слышал. Но я слышал, что говорят в Мюнхене. Они советуют каталонцам не делать больше предложений по трансферу Роберта», - передает слова Хёнесса газета Marca.

Ранее сообщалось, что Левандовски больше не хочет играть за «Баварию» и желает переехать на «Камп Ноу». При этом руководство немецкого клуба не собирается отпускать игрока, имеющего контракт до лета 2023 года.